Трамп обрав противника карантинних обмежень Марті Макарі на посаду очільника FDA

Обраний президент Дональд Трамп заявив про намір призначити Марті Макарі, відомого хірурга і письменника з Університету Джонса Гопкінса, який виступав проти карантинних обмежень, керівником Управління з контролю за продуктами і ліками США.

Джерело: Трамп в соцмережі Truth Social, ABC News

Дослівно: "Він працюватиме під керівництвом Роберта Ф. Кеннед-молодшого, щоб, серед іншого, належним чином оцінити шкідливі хімічні речовини, які отруюють продукти харчування нашої країни, а також ліки та біопрепарати, які дають молоді нашої країни, щоб ми могли нарешті подолати епідемію дитячих хронічних захворювань".

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Деталі: Під час пандемії COVID-19 Макарі часто з'являвся на Fox News і писав авторські статті, в яких ставив під сумнів доцільність локдаунів і носіння масок. Він підтримував використання вакцин, але сумнівався в корисності бустерів, що суперечило рекомендаціям Центру з контролю та профілактики захворювань.

На початку 2021 року він прогнозував, що до квітня більша частина країни досягне "стадного імунітету", що різко знизить ризик зараження вірусом. Однак він помилявся.

Макарі також виступає з критикою сучасної харчової промисловості США. "У нас отруєні продукти харчування. У нас є пестициди. У нас є ультра-перероблені продукти харчування", – розповідав він в одному з інтервʼю на телеканалі Fox News.

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Він також закликав заборонити мобільні телефони в школах і похвалив Кеннеді за те, що той поставив під сумнів використання ліків проти тривоги та ожиріння у дітей.

"На чому він дійсно зосереджений, так це на концепції, що ми не можемо продовжувати накачувати ліками дітей нашої країни", – сказав Макарі про Кеннеді.

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