Трамп выбрал противника карантинных ограничений Марти Макари на должность главы FDA

Избранный президент Дональд Трамп заявил о намерении назначить Марти Макари, известного хирурга и писателя из Университета Джонса Хопкинса, который выступал против карантинных ограничений, руководителем Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, ABC News

Дословно: "Он будет работать под руководством Роберта Ф. Кеннеди младшего, чтобы, среди прочего, должным образом оценить вредные химические вещества, которые отравляют продукты питания нашей страны, а также лекарства и биопрепараты, которые дают молодежи нашей страны, чтобы мы могли наконец преодолеть эпидемию детских хронических заболеваний".

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Детали: Во время пандемии COVID-19 Макари часто появлялся на Fox News и писал авторские статьи, в которых ставил под сомнение целесообразность локдаунов и ношения масок. Он поддерживал использование вакцин, но сомневался в полезности бустеров, что противоречило рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В начале 2021 года он прогнозировал, что к апрелю большая часть страны достигнет "стадного иммунитета", что резко снизит риск заражения вирусом. Однако он ошибался.

Макари также выступает с критикой современной пищевой промышленности США. "У нас отравлены продукты питания. У нас есть пестициды. У нас есть ультра-переработанные продукты питания", – рассказывал он в одном из интервью на телеканале Fox News.

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Он также призвал запретить мобильные телефоны в школах и похвалил Кеннеди за то, что тот поставил под сомнение использование лекарств от тревоги и ожирения у детей.

"На чем он действительно сосредоточен, так это на концепции, что мы не можем продолжать накачивать лекарствами детей нашей страны", – сказал Макари о Кеннеди.

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