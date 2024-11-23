Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп выбрал противника карантинных ограничений Марти Макари на должность главы FDA

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 03:36
Трамп выбрал противника карантинных ограничений Марти Макари на должность главы FDA
Марти Макари. Фото: Johns Hopkins Hospital

Избранный президент Дональд Трамп заявил о намерении назначить Марти Макари, известного хирурга и писателя из Университета Джонса Хопкинса, который выступал против карантинных ограничений, руководителем Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social, ABC News

Дословно: "Он будет работать под руководством Роберта Ф. Кеннеди младшего, чтобы, среди прочего, должным образом оценить вредные химические вещества, которые отравляют продукты питания нашей страны, а также лекарства и биопрепараты, которые дают молодежи нашей страны, чтобы мы могли наконец преодолеть эпидемию детских хронических заболеваний".

Реклама:

Детали: Во время пандемии COVID-19 Макари часто появлялся на Fox News и писал авторские статьи, в которых ставил под сомнение целесообразность локдаунов и ношения масок. Он поддерживал использование вакцин, но сомневался в полезности бустеров, что противоречило рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В начале 2021 года он прогнозировал, что к апрелю большая часть страны достигнет "стадного иммунитета", что резко снизит риск заражения вирусом. Однако он ошибался. 

Макари также выступает с критикой современной пищевой промышленности США. "У нас отравлены продукты питания. У нас есть пестициды. У нас есть ультра-переработанные продукты питания", – рассказывал он в одном из интервью на телеканале Fox News.

РЕКЛАМА:

Он также призвал запретить мобильные телефоны в школах и похвалил Кеннеди за то, что тот поставил под сомнение использование лекарств от тревоги и ожирения у детей.

"На чем он действительно сосредоточен, так это на концепции, что мы не можем продолжать накачивать лекарствами детей нашей страны", – сказал Макари о Кеннеди.

Предыстория:

  • Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что пост министра здравоохранения в своей администрации отдаст Роберту Кеннеди-младшему, который является убежденным антивакцинатором.
  • Задолго до пандемии COVID-19 Роберт Кеннеди-младший со своей антивакцинальной некоммерческой группой "Защита здоровья детей" стал одним из самых влиятельных в мире распространителей страха и недоверия к вакцинам.

ТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал

футболПятое поражение подряд в Лиге Европы. Динамо уступило Виктории Пльзень

видео, фотоЖурналисты установили точное место в Беларуси, где россияне пытали украинских пленных

"ДТЭК" раскрыл подробный график отключений света на пятницу для Киева и 2 областей

Зеленский подписал историческое повышение налогов

Пророссийские власти Грузии установили четырехлетний мораторий на переговоры о вступлении в ЕС

Все новости...
Трамп
Дональд Трамп выбрал Скотта Бессента на должность министра финансов США
Время Трампа или скачок истории?
Дональд Трамп выбрал Пэм Бонди на должность генерального прокурора США
Последние новости
03:24
03:04
обновленоРоссияне атаковали Украину ударными беспилотниками
02:14
фото, видеоВ Ростовской области РФ после атаки дронов горит нефтебаза
02:01
БоксКличко хотел вернуться на ринг поединком с Дюбуа – СМИ
01:24
видеоВ Тбилиси полиция разогнала акцию протеста, участников задерживают
01:00
футбол"Челси" с голом Мудрика обыграл "Хайденхайм": результаты Лиги конференций
00:18
Обновлено от 23:39, фотоВ Киеве работала ПВО: есть повреждения поликлиники и домов, один человек пострадал
23:59
ФутболПобеда и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА
23:59
"Фестиваль отчаяния". Что показывают на самом большом фестивале кинодокументалистики в мире
23:48
Новости экономики 28 ноября: Массированный обстрел энергетики и подпись исторического повышения налогов
Все новости...
Реклама:
Реклама: