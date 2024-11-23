ISW: Росія розхвалює нову ракету "Орєшнік", але експерти сумніваються в її іноваційності

Володар Росії Володимир Путін і російське військове керівництво продовжують вихваляти балістичну ракету "Орєшнік", здійснений 21 листопада, однак військові аналітики Інституту вивчення війни вважають це частиною інформаційної кампанії, спрямованої на перебільшення можливостей Росії та задля тиску на Захід і Україну.

Джерело: ISW

Деталі: 22 листопада Путін зустрівся з керівництвом Міноборони РФ, представниками російської оборонно-промислового комплексу і розробниками ракет, назвавши запуск "Орєшніка" "успішним" у відповідь "тим, хто намагається шантажувати" Росію.

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Путін заявив, що "Орєшнік" базується на передових технологіях, не є модернізацією радянських ракет і вже готується до серійного виробництва. Командувач Ракетних військ РФ генерал-полковник Сергій Каракаєв підкреслив, що ракета здатна вражати цілі по всій Європі, не маючи аналогів у світі.

Американські та українські ЗМІ зазначають, що "Орєшнік" не є принципово новою зброєю. Офіційні представники Пентагону підтвердили, що це ракета середньої дальності, створена на базі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж". Речниця Пентагону Сабріна Сінгх також наголосила, що попередні російські атаки використовували ракети з більшими боєголовками.

Українська військова розвідка припускає, що "Орєшнік" – це кодова назва проекту ракети "Кедр", розробленої на основі МБР "Ярс". Очільник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив, що розробка "Кедра" триває з 2018-2019 років. ISW не може самостійно підтвердити ці заяви, але погоджується, що удар 21 листопада не демонструє нових російських можливостей.

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Дослівно: "Росія отримує вигоду від галасливих заяв щодо удару 21 листопада і, ймовірно, сподівається, що посилення занепокоєння з приводу запуску ракети "Орєшнік" спонукає Захід зменшити свою підтримку України".

Ключові висновки: