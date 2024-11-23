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ISW: Россия расхваливает новую ракету "Орешник", но эксперты сомневаются в ее инновационности

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 04:18
ISW: Россия расхваливает новую ракету Орешник, но эксперты сомневаются в ее инновационности
Иллюстративное фото: Getty Images

Властелин России Владимир Путин и российское военное руководство продолжают восхвалять баллистическую ракету "Орешник", осуществленный 21 ноября, однако военные аналитики Института изучения войны считают это частью информационной кампании, направленной на преувеличение возможностей России и для давления на Запад и Украину.

Источник: ISW 

Детали: 22 ноября Путин встретился с руководством Минобороны РФ, представителями российского оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракет, назвав запуск "Орешника" "успешным" в ответ "тем, кто пытается шантажировать" Россию. 

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Путин заявил, что "Орешник" базируется на передовых технологиях, не является модернизацией советских ракет и уже готовится к серийному производству. Командующий Ракетными войсками РФ генерал-полковник Сергей Каракаев подчеркнул, что ракета способна поражать цели по всей Европе, не имея аналогов в мире.

Американские и украинские СМИ отмечают, что "Орешник" не является принципиально новым оружием. Официальные представители Пентагона подтвердили, что это ракета средней дальности, созданная на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж". Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх также подчеркнула, что предыдущие российские атаки использовали ракеты с большими боеголовками.

Украинская военная разведка предполагает, что "Орешник" – это кодовое название проекта ракеты "Кедр", разработанной на основе МБР "Ярс". Глава ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что разработка "Кедра" продолжается с 2018-2019 годов. ISW не может самостоятельно подтвердить эти заявления, но соглашается, что удар 21 ноября не демонстрирует новых российских возможностей.

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Дословно: "Россия получает выгоду от шумных заявлений об ударе 21 ноября и, вероятно, надеется, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" побудит Запад уменьшить свою поддержку Украины".

Ключевые выводы:

  • Президент России Владимир Путин и российское военное руководство продолжают восхвалять баллистическую ракету, которую российские войска запустили по Украине 21 ноября, вероятно, пытаясь искусственно раздуть ожидания относительно возможностей России и поощрить Запад и Украину к самоограничению.
  • Россия может дополнительно провести испытательные запуски таких же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни для достижения аналогичного эмоционального эффекта.
  • По сообщениям, Россия предоставила Северной Корее более одного миллиона баррелей нефти и неопределенное количество систем ПВО и ракет в обмен на живую силу для военных действий в Украине.
  • Генеральная прокуратура Украины начала расследование еще одного случая казни российскими войсками украинских военнопленных в Донецкой области.
  • Недавно российские войска продвинулись к западу от Сватово, к югу от Часового Яра, к югу от Торецка, к северо-востоку от Угледара и к северо-востоку от Великой Новоселки.
  • Россия продолжает наращивать свой учебный потенциал, создавая новые военные академии на оккупированных территориях Украины.

ISWРосcиявойнаПутин
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