Мінус 1400 окупантів і 20 танків – Генштаб оновив дані про втрати РФ за добу
Субота, 23 листопада 2024, 08:00
Сили оборони продовжують завдавати втрат Росії – лише за минулу добу знешкодили понад 1400 загарбників, 20 танків та 36 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 729720 (+1420) осіб,
- танків – 9419 (+20) од,
- бойових броньованих машин – 19192 (+36) од,
- артилерійських систем – 20760 (+24) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО – 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
- крилаті ракети – 2764 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
- спеціальна техніка – 3678 (+3)
Дані уточнюються.