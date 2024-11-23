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Мінус 1400 окупантів і 20 танків – Генштаб оновив дані про втрати РФ за добу

Іван Д'яконовСубота, 23 листопада 2024, 08:00
Мінус 1400 окупантів і 20 танків – Генштаб оновив дані про втрати РФ за добу
Фото: Getty Images

Сили оборони продовжують завдавати втрат Росії – лише за минулу добу знешкодили понад 1400 загарбників, 20 танків та 36 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.11.24 орієнтовно склали: 

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  • особового складу – близько 729720 (+1420) осіб,
  • танків – 9419 (+20) од,
  • бойових броньованих машин – 19192 (+36) од,
  • артилерійських систем – 20760 (+24) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засоби ППО – 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19365 (+105),
  • крилаті ракети – 2764 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29850 (+73) од,
  • спеціальна техніка – 3678 (+3)

Дані уточнюються.

втрати у війніГенштаб
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