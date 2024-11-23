Минус 1400 оккупантов и 20 танков – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
Суббота, 23 ноября 2024, 08:00
Силы обороны продолжают наносить потери России – только за минувшие сутки обезвредили более 1400 захватчиков, 20 танков и 36 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 729720 (+1420) человек,
- танков – 9419 (+20) ед,
- боевых бронированных машин – 19192 (+36) ед,
- артиллерийских систем – 20760 (+24) ед,
- РСЗО – 1254 (+0) ед,
- средства ПВО – 1004 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19365 (+105),
- крылатые ракеты – 2764 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 29850 (+73) ед,
- специальная техника – 3678 (+3)
Данные уточняются.