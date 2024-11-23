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Минус 1400 оккупантов и 20 танков – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки

Иван ДьяконовСуббота, 23 ноября 2024, 08:00
Минус 1400 оккупантов и 20 танков – Генштаб обновил данные о потерях РФ за сутки
Фото: Getty Images

Силы обороны продолжают наносить потери России – только за минувшие сутки обезвредили более 1400 захватчиков, 20 танков и 36 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составили: 

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  • личного состава – около 729720 (+1420) человек,
  • танков – 9419 (+20) ед,
  • боевых бронированных машин – 19192 (+36) ед,
  • артиллерийских систем – 20760 (+24) ед,
  • РСЗО – 1254 (+0) ед,
  • средства ПВО – 1004 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19365 (+105),
  • крылатые ракеты – 2764 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29850 (+73) ед,
  • специальная техника – 3678 (+3)

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаб
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