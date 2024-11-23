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Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті

Роман ПетренкоСубота, 23 листопада 2024, 09:03
Електропотяг зійшов з рейок через падіння каміння на Закарпатті
електропотяг, фото ілюстративне: УЗ

Через падіння каміння з гори електропоїзд "Укрзалізниці" заблокований на перегоні у Закарпатській області.

Джерело: УЗ

Деталі: Зазначається, що попередньо дві колісні пари зійшли з рейок.

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На місці працює бригада залізничників.

У компанії уточнюють, що швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає.

Усіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом.

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УЗ повідомляє, що поїзд №59 Київ – Чоп буде направлений в обʼїзд цієї ділянки.

УкрзалізницяЗакарпаття
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