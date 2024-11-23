Электропоезд сошел с рельсов из-за падения камней на Закарпатье
Суббота, 23 ноября 2024, 09:03
Из-за падения камней с горы электропоезд "Укрзализныци" заблокирован на перегоне в Закарпатской области.
Источник: УЗ
Детали: Отмечается, что предварительно две колесные пары сошли с рельсов.
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На месте работает бригада железнодорожников.
В компании уточняют, что скорость поезда была ниже разрешенной, поэтому травмированных нет.
Всех пассажиров к местам назначения уже доставляем автотранспортом.
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УЗ сообщает, что поезд №59 Киев - Чоп будет направлен в объезд этого участка.