Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу

Роман ПетренкоСубота, 23 листопада 2024, 09:44
Канада запевнила, що дотримається своїх зобов’язань щодо арешту Нетаньягу
жолі, фото: twitter

Як держава-засновниця Міжнародного кримінального суду, Канада виконуватиме усі його рішення, запевнила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі.

Джерело: Жолі, відповідаючи на запитання про потенційний арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, яку цитує "Укрінформ"

Пряма мова Жолі: "Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту".

Реклама:

Деталі: Вона додала, що "ситуація в Газі - катастрофічна".

Пряма мова Жолі: "Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені... Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно".

Передісторія:

РЕКЛАМА:

КанадаІзраїльСектор Газисуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала

футболП'ята поспіль поразка у Лізі Європи. Динамо поступилося Вікторії Пльзень

відео, фотоЖурналісти встановили точне місце в Білорусі, де росіяни катували українських полонених

"ДТЕК" розкрив детальний графік відключень світла на п'ятницю для Києва та 2 областей

Зеленський підписав історичне підвищення податків

Проросійська влада Грузії встановила чотирирічний мораторій на переговори про вступ у ЄС

Усі новини...
Канада
Україні передали обіцяну Канадою систему ППО NASAMS
Система ППО NASAMS від Канади уже скоро буде в Україні
У парламенті Канади ухвалили спеціальну резолюцію до 1000 днів повномасштабної війни
Останні новини
03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
03:04
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
02:14
фото, відеоУ Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза – соцмережі
02:01
БоксКличко хотів повернутися на ринг поєдинком з Дюбуа – ЗМІ
01:24
відеоУ Тбілісі поліція розігнала акцію протесту, учасників затримують
01:00
футбол"Челсі" з голом Мудрика обіграв "Гайденгайм": результати Ліги конференцій
00:18
Оновлено від 23:39, фотоУ Києві працювала ППО: є пошкодження поліклініки та будинків, одна людина постраждала
23:59
футболПеремога та нічия, але без змін: Україна залишилася на 25-му місці у рейтингу ФІФА
23:59
"Фестиваль відчаю". Що показують на найбільшому фестивалі кінодокументалістики у світі
23:48
Новини економіки 28 листопада: Масований обстріл енергетики та підпис історичного підвищення податків
Усі новини...
Реклама:
Реклама: