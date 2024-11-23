Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу
Як держава-засновниця Міжнародного кримінального суду, Канада виконуватиме усі його рішення, запевнила міністерка закордонних справ країни Мелані Жолі.
Джерело: Жолі, відповідаючи на запитання про потенційний арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, яку цитує "Укрінформ"
Пряма мова Жолі: "Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання усіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту".
Деталі: Вона додала, що "ситуація в Газі - катастрофічна".
Пряма мова Жолі: "Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені... Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно".
Передісторія:
- Днями стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони Ізраїля Йоава Галанта.
- Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.
- США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.