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Канада заверила, что "придержится своих обязательств" по аресту Нетаньяху

Роман ПетренкоСуббота, 23 ноября 2024, 09:44
Канада заверила, что придержится своих обязательств по аресту Нетаньяху
жоли, фото: twitter

Как государство-основатель Международного уголовного суда, Канада будет выполнять все его решения, заверила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.

Источник: Жоли, отвечая на вопрос о потенциальном аресте премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Жоли: "Канада - государство-основатель Международного уголовного суда. Канада всегда верила не только в важность международного права, но и обязательность его соблюдения всеми сторонами всегда. В то же время для достижения этого, нам необходима подотчетность в мире. Основываясь на этом, Канада придерживается своих обязательств, в соответствии с Римским статутом".

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Детали: Она добавила, что ситуация в Газе - катастрофическая.

Прямая речь Жоли: "Слишком много детей и женщин были убиты и заложники должны быть освобождены... Именно поэтому нужно перемирие и Канада отстаивает эту позицию уже очень давно".

Предыстория:

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КанадаИзраильСектор Газасуд
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