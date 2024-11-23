Канада заверила, что "придержится своих обязательств" по аресту Нетаньяху
Как государство-основатель Международного уголовного суда, Канада будет выполнять все его решения, заверила министр иностранных дел страны Мелани Жоли.
Источник: Жоли, отвечая на вопрос о потенциальном аресте премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь Жоли: "Канада - государство-основатель Международного уголовного суда. Канада всегда верила не только в важность международного права, но и обязательность его соблюдения всеми сторонами всегда. В то же время для достижения этого, нам необходима подотчетность в мире. Основываясь на этом, Канада придерживается своих обязательств, в соответствии с Римским статутом".
Детали: Она добавила, что ситуация в Газе - катастрофическая.
Прямая речь Жоли: "Слишком много детей и женщин были убиты и заложники должны быть освобождены... Именно поэтому нужно перемирие и Канада отстаивает эту позицию уже очень давно".
Предыстория:
- Днями стало известно, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны Израиля Йоава Галанта.
- Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.
- США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.