Поляки почали страйк перед пунктом пропуску "Медика - Шегині"

Зранку у суботу, 23 листопада, польські фермери почали страйк перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Джерело: RMF24, "Європейська правда"

Деталі: Блокування почалося о 10 ранку. За даними ДПСУ, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням.

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Наразі накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок.

За словами співорганізатора блокади, яка розпочалася зранку 23 листопада, фермери протестують з двох причин.

Перша, як передають журналісти – це невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023 року.

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Друга – "занепокоєння щодо підписання Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю з південноамериканськими країнами МЕРКОСУР (Бразилія, Аргентина, Парагвай та Уругвай).

"Ми хочемо чинити тиск на тих, хто перебуває при владі, щоб ця угода не відбулася", – заявив він.

Як повідомляють журналісти, фермери перекрили національну дорогу 28. На пішохідному переході, біля залізничного шляхопроводу на в'їзді до Медики, вони не пропускають вантажівки, що їдуть з України.

З іншого боку, вантажівки, що їдуть з Польщі в Україну, пропускають лише по одній на годину. В обох напрямках безперешкодно проїжджають легкові автомобілі, автобуси, гуманітарні автомобілі. Поліція заявляє, що забезпечить проїзд національними дорогами 77 і 28, а також маршрутами в межах міста.

Щодо вимог фермерів, речник Підкарпатського воєводства Бартош Губернат зазначив, що стосовно збереження суми податку цього року на рівні 2023 року, готується відповідний законопроєкт.

"Через брак коштів у державному бюджеті проєкт було знято з подальшої процедури", – зазначив він.

За його словами, попри це, фермери, які постраждали від несприятливих погодних явищ, таких як град або повінь, у господарствах, збитки яких становили понад 30% середньорічного виробництва сільськогосподарських культур, могли звернутися до Агентства з реструктуризації та модернізації сільського господарства за допомогою.

"Вона була еквівалентна сумі третьої та четвертої частини сільськогосподарського податку", – підкреслив Губернат.

Він також нагадав, що коли мова йшла про угоду про вільну торгівлю ЄС з країнами МЕРКОСУР, прем'єр-міністр Дональд Туск і уряд "чітко дали зрозуміти, що ця угода не буде підписана".

Як передають журналісти, фермери заявляють, що якщо угода не буде досягнута, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.

8 жовтня писали, що польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною, як минулого року, та анонсували першу блокаду для КПП "Медика – Шегині", яку хочуть тримати до кінця року.

Попередня блокада фермерів, що тривала всю холодну пору року, завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".