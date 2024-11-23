Поляки начали забастовку перед пунктом пропуска "Медика – Шегини"

Утром в субботу, 23 ноября, польские фермеры начали забастовку перед пунктом пропуска "Медика – Шегини".

Источник: RMF24, ГПСУ, "Европейская правда"

Детали: Блокировка началась в 10 утра. По данным ГПСУ, акция продлится 48 часов с возможным продолжением.

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Сейчас накопления грузовиков перед пунктом пропуска на выезд из Украины не наблюдается. На въезд в Украину находится около 150 грузовиков.

По словам соорганизатора блокады, которая началась утром 23 ноября, фермеры протестуют по двум причинам.

Первая, как передают журналисты – это невыполнение требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года.

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Вторая – "беспокойство относительно подписания Европейским Союзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай и Уругвай).

"Мы хотим оказать давление на тех, кто находится у власти, чтобы это соглашение не состоялось", – заявил он.

Как сообщают журналисты, фермеры перекрыли национальную дорогу 28. На пешеходном переходе, возле железнодорожного путепровода на въезде в Медыку, они не пропускают грузовики, едущие из Украины.

С другой стороны, грузовики, едущие из Польши в Украину, пропускают только по одному в час. В обоих направлениях беспрепятственно проезжают легковые автомобили, автобусы, гуманитарные автомобили. Полиция заявляет, что обеспечит проезд по национальным дорогам 77 и 28, а также маршрутам в пределах города.

Относительно требований фермеров, представитель Подкарпатского воеводства Бартош Губернат отметил, что относительно сохранения суммы налога в этом году на уровне 2023 года, готовится соответствующий законопроект.

"Из-за нехватки средств в государственном бюджете проект был снят с дальнейшей процедуры", – отметил он.

По его словам, несмотря на это, фермеры, пострадавшие от неблагоприятных погодных явлений, таких как град или наводнение, в хозяйствах, убытки которых составляли более 30% среднегодового производства сельскохозяйственных культур, могли обратиться в Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства за помощью.

"Она была эквивалентна сумме третьей и четвертой части сельскохозяйственного налога", – подчеркнул Губернат.

Он также напомнил, что когда речь шла о соглашении о свободной торговле ЕС со странами МЕРКОСУР, премьер-министр Дональд Туск и правительство "четко дали понять, что это соглашение не будет подписано".

Как передают журналисты, фермеры заявляют, что если соглашение не будет достигнуто, они намерены протестовать до конца года круглосуточно.

8 октября писали, что польские фермеры собираются возобновить блокаду движения грузов через границу с Украиной, как в прошлом году, и анонсировали первую блокаду для КПП "Медика – Шегини", которую хотят держать до конца года.

Предыдущая блокада фермеров, длившаяся все холодное время года, завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенное – Рава-Русская".