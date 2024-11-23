Зеленський: Завдяки програмі "Зерно з України" від голоду врятовано 20 мільйонів людей

Президент Володимир Зеленський заявив, що за час роботи програми "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду.

Джерело: виступ Зеленського на Третій міжнародній конференції Grain from Ukraine, повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Загалом за час роботи Grain From Ukraine – нашої програми "Зерно з України" – вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі.

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В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.

Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. І ми зберігаємо це наше значення попри все. Попри такий колоніальний виклик з Російської Федерації".

Деталі: Президент нагадав, що повномасштабне російське вторгнення почалося, зокрема, з блокади флотом Росії українських портів.

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"І Росія дуже добре розуміла, які наслідки будуть від цього. Вони хотіли цих наслідків, безумовно, страшного результату для всього світу – не тільки для України. Вони хотіли, щоб ціни на продовольство у світі зросли", - сказав Зеленський.

На його думку, з боку Росії йдеться не просто про бажання більших прибутків, але передусім про владу: "Якщо вони можуть влаштувати продовольчу катастрофу, значить, вони можуть підкорити народ, який залежить від імпорту продовольства – будь-якого продовольства".

Зеленський зазначив, що тільки за час роботи експортного продовольчого коридору в Чорному морі – від липня минулого року по листопад цього року – 321 обʼєкт інфраструктури українських портів був пошкоджений ударами російських ракет та іранських дронів. Було пошкоджено понад 20 іноземних цивільних суден. Більш ніж 60 цілеспрямованих ударів було завдано росіянами саме по продовольчій інфраструктурі.

"Цією війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б дійсно далекими одна від одної. Все у світі зараз дуже сильно повʼязане. Немає ніякої дистанції", – сказав президент.