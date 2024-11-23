Зеленский: Благодаря программе "Зерно из Украины" от голода спасены 20 миллионов человек
Президент Владимир Зеленский заявил, что за время работы программы "Зерно из Украины" уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода.
Источник: выступление Зеленского на Третьей международной конференции Grain from Ukraine, сообщает сайт президента
Прямая речь: "Всего за время работы Grain From Ukraine – нашей программы "Зерно из Украины" – уже 20 миллионов человек удалось спасти от голода. И это только благодаря одной нашей гуманитарной программе.
В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира.
Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности. И мы сохраняем это наше значение несмотря ни на что. Несмотря на такой колониальный вызов из Российской Федерации".
Детали: Президент напомнил, что полномасштабное российское вторжение началось, в частности, с блокады флотом России украинских портов.
"И Россия очень хорошо понимала, какие последствия будут от этого. Они хотели этих последствий, безусловно, страшного результата для всего мира – не только для Украины. Они хотели, чтобы цены на продовольствие в мире выросли", – сказал Зеленский.
По его мнению, со стороны России речь идет не просто о желании больших прибылей, но прежде всего о власти: "Если они могут устроить продовольственную катастрофу, значит, они могут подчинить народ, который зависит от импорта продовольствия – любого продовольствия".
Зеленский отметил, что только за время работы экспортного продовольственного коридора в Черном море – с июля прошлого года по ноябрь этого года – 321 объект инфраструктуры украинских портов был поврежден ударами российских ракет и иранских дронов. Было повреждено более 20 иностранных гражданских судов. Более 60 целенаправленных ударов было нанесено россиянами именно по продовольственной инфраструктуре.
"Этой войной против Украины Россия показала, что в мире нет стран, которые были бы действительно далеки друг от друга. Все в мире сейчас очень сильно связано. Нет никакой дистанции", – сказал президент.