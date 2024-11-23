Залужний вважає, що Європа не готова до тривалої війни з Росією

Посол України у Великій Британії, колишній головком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що країни Європи не готові до тривалої війни з Росією.

Джерело: Залужний в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якщо говорити про короткочасні воєнні дії, то, імовірніше за все, європейські країни готові. Але суть питання була в тому, чи готові вони до війни "ізмору".

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Давайте просто порахуємо. Дивіться, в жовтні Україна отримала по своїх енергетичних цивільних об'єктах, здається, 1643 "Шахеди", ще близько 200 ракет. І тенденція буде рухатися до того, що ця кількість збільшуватиметься. Уже лише в цьому місяці (листопад 2024-го – УП), якщо ми порахуємо кількість "Шахедів" і ракет, які пішли по цивільних об'єктах, вже буде доходити до трьох тисяч. А місяць ще не завершився.

Отже, кількість повітряних цілей зростає, а кількість засобів боротьби обмежена і надто дорога. Навіть по цьому показнику я вважаю, що ні Британія, ні країни Європи не будуть готовими (до можливих воєнних дій проти Росії – ред.). Незважаючи на те, що там є достатня кількість літаків F-16, в яких чудові можливості з протиповітряної оборони, але за 2–3 місяці можна повністю розрядити систему ППО.

Чи займаються вони альтернативними заходами і засобами для того, щоб навчитися боротися з повітряними цілями – сказати важко. Ймовірніше за все, що ні".

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Деталі: Залужний також зазначив, що "у жовтні і у вересні передній край отримав приблизно 4,5 тисячі керованих авіаційних бомб". Він підкреслив, що КАБ має вагу бойової частини 500 кілограмів, для порівняння – вага бойової частини "Іскандера" 480 кілограмів.

"Чи сьогодні в європейській країні або в тій же самій Британії хоча б 5 тисяч ракет до систем "Patriot", щоби збити керовані авіаційні бомби? Я щось сумніваюся. Бо вони дуже дорогі і, як наслідок, їх неможливо мати дуже багато, тому що виробляти їх проблемно. Тому по цій військовій складовій можна сказати, що, мабуть, вони не готові", – вважає посол.

Залужний додав, що, крім воєнних дій, у стратегії "ізмору" росіяни застосовують інформаційно-психологічні операції.

"Європа знаходиться в теплому середовищі і не хоче його зараз залишати. Тому, на мою особисту думку, якщо вони готові до такої війни в умовах "ізмору", то, мабуть, із дуже великими обмеженнями", – сказав він.

При цьому Залужний зазначив, що зараз не бачить такого супротивника, в якого вистачить ресурсів для ведення широкомасштабних воєнних дій довготривалий період.

"Я навіть сумніваюся в тому, що Китай зараз готовий вести широкомасштабні дії", – сказав він.