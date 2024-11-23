Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный считает, что страны Европы не готовы к длительной войне с Россией.

Источник: Залужный в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если говорить о кратковременных военных действиях, то, вероятнее всего, европейские страны готовы. Но суть вопроса была в том, готовы ли они к войне "измором".

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Давайте просто посчитаем. Смотрите, в октябре Украина получила по своим энергетическим гражданским объектам, кажется, 1643 "Шахеда", еще около 200 ракет. И тенденция будет двигаться к тому, что это количество будет увеличиваться. Уже только в этом месяце (ноябрь 2024-го – УП), если мы посчитаем количество "Шахедов" и ракет, которые пошли по гражданским объектам, уже будет доходить до трех тысяч. А месяц еще не завершился.

Итак, количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорогое. Даже по этому показателю я считаю, что ни Британия, ни страны Европы не будут готовы (к возможным военным действиям против России – ред.). Несмотря на то, что там есть достаточное количество самолетов F-16, у которых замечательные возможности по противовоздушной обороне, но за 2-3 месяца можно полностью разрядить систему ПВО.

Занимаются ли они альтернативными мерами и средствами для того, чтобы научиться бороться с воздушными целями – сказать трудно. Вероятнее всего, что нет".

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Детали: Залужный также отметил, что "в октябре и в сентябре передний край получил примерно 4,5 тысячи управляемых авиационных бомб". Он подчеркнул, что КАБ имеет вес боевой части 500 килограммов, для сравнения – вес боевой части "Искандера" 480 килограммов.

"Есть ли сегодня в европейской стране или в той же самой Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам "Patriot", чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблемно. Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, видимо, они не готовы", - считает посол.

Залужный добавил, что, кроме военных действий, в стратегии "измора" россияне применяют информационно-психологические операции.

"Европа находится в теплой среде и не хочет ее сейчас покидать. Поэтому, по моему личному мнению, если они готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", - сказал он.

При этом Залужный отметил, что сейчас не видит такого противника, у которого хватит ресурсов для ведения широкомасштабных военных действий длительный период.

"Я даже сомневаюсь в том, что Китай сейчас готов вести широкомасштабные действия", - сказал он.