У Греції невідомі з комуністичними прапорами напали на акцію українців

нападники на українців у Греції, фото: Ігор Посоленик у Facebook

У Греції невідомі особи з комуністичною символікою агресивно зірвали захід української громади до дня пам’яті жертв Голодомору.

Джерело: священник Української церковної спільноти святого Миколая УГКЦ у Греції Ігор Посоленик у Facebook, пише "Європейська правда"

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Деталі: Інцидент стався у місті Мандра, куди українці з’їхалися з інших населених пунктів до пам’ятника Тарасу Шевченку, щоб провести там пам’ятні заходи.

Пряма мова Посоленика: "У суботу під час мирного заходу, присвяченого Дню пам’яті жертв Голодомору в Україні, група агресивно налаштованих осіб під комуністичними прапорами та гаслами напала на українців, серед яких значна частина були жінки та діти українських шкіл та асоціацій…

Зі свідчень учасників, нападники, озброєні комуністичною символікою, перекрили доступ до пам’ятника, а також вдалися до агресивних дій. У хід пішли образи, погрози".

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Деталі: На доданому у допис відео можна бачити сутички і навіть застосування піротехніки. Опонентів акції – близько двох десятків осіб.

Священник також згадав, що внаслідок дій невідомих постраждав представник українського посольства, що згодом підтвердили в офіційній заяві.

"Греція є європейською демократичною державою, яка прийняла тисячі українських дітей та сімей, що були змушені шукати притулок через російську агресію. Проте цей випадок став шоком для громади, особливо зважаючи на те, що напад стався на заході, який мав підкреслити важливість пам’яті про трагедії минулого", – пише Посоленик.

"Цей інцидент ще раз піднімає запитання про те, хто насправді є "фашистами", якщо агресивна поведінка демонструється з боку тих, хто виступає за свободу слова та демократію… Окрім цього, піднімається питання про те, чи підтримка деякими групами проросійської пропаганди в Європі може становити реальну загрозу для громадянського миру", – додав він.

Що передувало: Протягом дня із заявами до роковин Голодомору виступили низка західних лідерів, а західні посли в Україні долучилися до офіційних заходів вшанування жертв Голодомору у Києві.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.

У вересні 2024 року таке рішення ухвалив парламент Швейцарії.