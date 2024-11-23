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У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають

Катерина ТищенкоСубота, 23 листопада 2024, 21:03
У готелі Києва сталася стрілянина: є загиблий і поранені, нападника шукають
місце злочину, фото поліції

У Києві в ніч на суботу в приміщенні готелю сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік, ще двоє зазнали поранень.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Подія відбулась сьогодні близько 1:00 години ночі. У приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка, у ході якої один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

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Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув на місці, ушкоджень також зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Останніх у задовільному стані було госпіталізовано".

Деталі: Поліцейські затримали одного з учасників бійки, стрілка наразі розшукують.

Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 – хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Київ
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