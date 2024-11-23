В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

В Киеве в ночь на субботу в помещении гостиницы произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина, еще двое получили ранения.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Событие произошло сегодня около 1:00 часов ночи. В помещении гостиницы между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка, в ходе которой один из фигурантов достал оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

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От полученных ранений 27-летний мужчина погиб на месте, повреждения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Последние в удовлетворительном состоянии были госпитализированы".

Детали: Полицейские задержали одного из участников драки, стрелка сейчас разыскивают.

Уголовные производства начаты по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 115 – умышленное убийство, и ч. 2 ст. 296 – хулиганство. Фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.