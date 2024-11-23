Путін заборонив "пропагувати" в Росії відмову народжувати дітей

Російський правитель Володимир Путін підписав закони про заборону "пропаганди" чайлдфрі (відмови від дітонародження) і про заборону всиновлювати дітей громадянам країн, де дозволена "зміна статі".

Джерело: Медуза

Деталі: Перший підписаний Путіним закон додає поняття "відмова від дітонародження" в статтю 6.21 Кодексу про адміністративні правопорушення під назвою "Пропаганда нетрадиційних сексуальних стосунків і (або) уподобань, зміни статі"). Ця стаття передбачає штрафи від 50 до 400 тисяч рублів для громадян, від 400 до 800 тисяч рублів для посадових осіб і від двох до п'яти мільйонів для юридичних осіб.

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Водночас у законі зроблено примітку про те, що поширення інформації про чернечий спосіб життя і обітницю безшлюбності, пов'язану з відмовою від дітонародження, не вважатиметься адміністративним порушенням.

Другий документ вносить зміни відразу в шість федеральних законів і передбачає, що інформацію, яка "пропагує" відмову від дітонародження, заборонять використовувати у фільмах, рекламі, ЗМІ та інтернеті.

Третій підписаний Путіним закон вносить зміни до Сімейного кодексу, додаючи в одну з його статей примітку про те, що не можуть бути усиновлювачами особи, які живуть у країнах, де дозволена "зміна статі".

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25 вересня до Держдуми внесли два законопроєкти про заборону пропаганди "відмови від дітонародження". 12 листопада Держдума ухвалила обидва документи в другому і третьому читаннях. Автори законопроєкту пояснювали, що поширення в суспільстві ідеології бездітності "веде до деградації суспільних інститутів" і називали його "однією із загроз традиційним цінностям".

Закон про заборону всиновлювати дітей громадянам країн, де дозволено "зміну статі", внесли до Держдуми в липні 2024 року й ухвалили 12 листопада. У пояснювальній записці йшлося про те, що він спрямований на те, щоб "унеможливити будь-які можливості усиновлення російських дітей представниками ЛГБТ-спільнот".