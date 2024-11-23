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У неділю в низці регіонів ожеледиця, можливі порушення руху транспорту

Катерина ТищенкоСубота, 23 листопада 2024, 22:49
У неділю в низці регіонів ожеледиця, можливі порушення руху транспорту
ілюстративне фото pixabay

У неділю 24 листопада у низці регіонів на дорогах очікується ожеледиця, що може призвести до порушення руху транспорту.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

 

Деталі: У східних областях, вночі у південно-східній частині помірний (у Луганській та Донецькій областях місцями значний), вдень на Закарпатті невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу; на решті території без опадів.

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У західних, північних, східних, місцями центральних областях на дорогах ожеледиця. Зазначається, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі на південному сході країни, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі 2-7° морозу, на сході, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 1-6° тепла.

В Карпатах невеликий сніг; температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

На Київщині на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У Києві та області погодні умови також можуть призвести до порушення руху транспорту.

погода
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