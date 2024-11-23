В воскресенье в ряде регионов гололедица, возможны нарушения движения транспорта

В воскресенье 24 ноября в ряде регионов на дорогах ожидается гололедица, что может привести к нарушению движения транспорта.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Детали: В восточных областях, ночью в юго-восточной части умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), днем на Закарпатье небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков.

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В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах гололедица. Отмечается, что погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на юго-востоке страны, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 2-7° мороза, на востоке, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла.

В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киевской области на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области погодные условия также могут привести к нарушению движения транспорта.