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Губернатор Курської області РФ заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА

Ольга Глущенко Неділя, 24 листопада 2024, 01:36
Губернатор Курської області РФ заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА
ілюстративне фото: російський Telegram-канал Astra

Губернатор російської Курської області Олексій Смірнов заявив у ніч проти 24 листопада, що регіон нібито атакували дві українські ракети і 27 дронів.

Джерело: Смірнов у Telegram

Деталі: Смірнов традиційно для російських губернаторів заявив, що російська ППО нібито відбила атаку українських ракет і БпЛА.

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Пряма мова Смірнова: "Наша (російська – ред.) ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БпЛА збито в небі Курської області".

Росіябезпілотникиракетний ударвійна
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