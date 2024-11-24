Губернатор Курської області РФ заявив про атаку двох ракет і 27 БпЛА
Неділя, 24 листопада 2024, 01:36
Губернатор російської Курської області Олексій Смірнов заявив у ніч проти 24 листопада, що регіон нібито атакували дві українські ракети і 27 дронів.
Джерело: Смірнов у Telegram
Деталі: Смірнов традиційно для російських губернаторів заявив, що російська ППО нібито відбила атаку українських ракет і БпЛА.
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Пряма мова Смірнова: "Наша (російська – ред.) ППО відбиває атаку: дві українські ракети і 27 БпЛА збито в небі Курської області".