Губернатор Курской области РФ заявил об атаке двух ракет и 27 БпЛА
Воскресенье, 24 ноября 2024, 01:36
Губернатор российской Курской области Алексей Смирнов заявил в ночь на 24 ноября, что регион якобы атаковали две украинские ракеты и 27 дронов.
Источник: Смирнов в Telegram
Детали: Смирнов традиционно для российских губернаторов заявил, что российская ПВО якобы отразила атаку украинских ракет и БпЛА.
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Прямая речь Смирнова: "Наша (российская - ред.) ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БпЛА сбиты в небе Курской области".