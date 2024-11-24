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Губернатор Курской области РФ заявил об атаке двух ракет и 27 БпЛА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 01:36
Губернатор Курской области РФ заявил об атаке двух ракет и 27 БпЛА
иллюстративное фото: российский Telegram-канал Astra

Губернатор российской Курской области Алексей Смирнов заявил в ночь на 24 ноября, что регион якобы атаковали две украинские ракеты и 27 дронов.

Источник: Смирнов в Telegram

Детали: Смирнов традиционно для российских губернаторов заявил, что российская ПВО якобы отразила атаку украинских ракет и БпЛА.

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Прямая речь Смирнова: "Наша (российская - ред.) ПВО отражает атаку: две украинские ракеты и 27 БпЛА сбиты в небе Курской области".

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