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З небезпечних районів Харківщини за пів року евакуювали понад 20 тисяч цивільних – Синєгубов

Ольга Глущенко Неділя, 24 листопада 2024, 02:20
З небезпечних районів Харківщини за пів року евакуювали понад 20 тисяч цивільних – Синєгубов
в’їзний знак у Харківську область, ілюстративне фото

З найбільш небезпечних районів Харківської області евакуювали майже 22 тисячі цивільних осіб.

Джерело: начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеефірі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Синєгубова: "У нас тривають заходи евакуації цивільного населення. Вивозимо і дітей, і доросле населення.

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Якщо брати з травня цього року і по сьогодні, ми вже вивезли майже 22 тис. цивільного населення з небезпечних напрямків".

Деталі: Він зазначив, що до небезпечних районів належать Вовчанський напрямок Чугуївського району, Липці, Харківський район, Куп’янський напрямок.

За словами Синєгубова, евакуйованим людям надають гуманітарну, психологічну та грошову допомогу вже на відносно безпечних територіях у місті Харкові.

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Пряма мова Синєгубова: "Для таких людей у нас відкриваються у Харкові центри прийому цивільного населення, як ЦНАПи, і вони зарекомендували себе дуже дієво.

Наприклад, по Куп’янському такому хабу ми вже за місяць прийняли більше 4,5 тис. людей.

Люди користуються всіма послугами, ми такі практики будемо розширювати і для інших громад, звідки активно евакуйовуються люди".

Харківська областьевакуаціявійна
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