Из опасных районов Харьковщины за полгода эвакуировали более 20 тысяч гражданских – Синегубов

Из наиболее опасных районов Харьковской области эвакуировали почти 22 тысячи гражданских лиц.

Источник: начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в телеэфире, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Синегубова: "У нас продолжаются мероприятия эвакуации гражданского населения. Вывозим и детей, и взрослое население.

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Если брать с мая этого года и по сегодня, мы уже вывезли почти 22 тыс. гражданского населения из опасных направлений".

Детали: Он отметил, что к опасным районам относятся Волчанское направление Чугуевского района, Липцы, Харьковский район, Купянское направление.

По словам Синегубова, эвакуированным людям оказывают гуманитарную, психологическую и денежную помощь уже на относительно безопасных территориях в городе Харькове.

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Прямая речь Синегубова: "Для таких людей у нас открываются в Харькове центры приема гражданского населения, как ЦНАПы, и они зарекомендовали себя очень действенно.

Например, по Купянскому такому хабу мы уже за месяц приняли более 4,5 тыс. человек.

Люди пользуются всеми услугами, мы такие практики будем расширять и для других громад, откуда активно эвакуируются люди".