Стрілянина біля посольства Ізраїлю в Йорданії: троє поранених, нападника ліквідували
Неділя, 24 листопада 2024, 04:58
Внаслідок стрілянини біля посольства Ізраїлю в Йорданії загинув нападник і троє поліцейських отримали поранення.
Джерело: Reuters із посилання на джерела в органах безпеки і державні ЗМІ
Деталі: Видання зазначає, що поліція застрелила нападника, який обстріляв поліцейський патруль в районі Рабія в Аммані.
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Розслідування з цього приводу триває.
За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства, яке перебуває під посиленою охороною, після того, як пролунали постріли.
За словами двох свідків, поліція і машини швидкої допомоги поспішили до району Рабія, де розташоване посольство.
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Reuters додає, що в цьому районі часто відбуваються антиізраїльські мітинги.