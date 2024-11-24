Стрілянина біля посольства Ізраїлю в Йорданії: троє поранених, нападника ліквідували

Внаслідок стрілянини біля посольства Ізраїлю в Йорданії загинув нападник і троє поліцейських отримали поранення.

Джерело: Reuters із посилання на джерела в органах безпеки і державні ЗМІ

Деталі: Видання зазначає, що поліція застрелила нападника, який обстріляв поліцейський патруль в районі Рабія в Аммані.

Реклама:

Розслідування з цього приводу триває.

За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства, яке перебуває під посиленою охороною, після того, як пролунали постріли.

За словами двох свідків, поліція і машини швидкої допомоги поспішили до району Рабія, де розташоване посольство.

РЕКЛАМА:

Reuters додає, що в цьому районі часто відбуваються антиізраїльські мітинги.