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Стрілянина біля посольства Ізраїлю в Йорданії: троє поранених, нападника ліквідували

Ольга Глущенко Неділя, 24 листопада 2024, 04:58
Стрілянина біля посольства Ізраїлю в Йорданії: троє поранених, нападника ліквідували
фото: EPA

Внаслідок стрілянини біля посольства Ізраїлю в Йорданії загинув нападник і троє поліцейських отримали поранення.

Джерело: Reuters із посилання на джерела в органах безпеки і державні ЗМІ

Деталі: Видання зазначає, що поліція застрелила нападника, який обстріляв поліцейський патруль в районі Рабія в Аммані.

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Розслідування з цього приводу триває.

За словами свідків, йорданська поліція оточила територію поблизу посольства, яке перебуває під посиленою охороною, після того, як пролунали постріли.

За словами двох свідків, поліція і машини швидкої допомоги поспішили до району Рабія, де розташоване посольство.

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Reuters додає, що в цьому районі часто відбуваються антиізраїльські мітинги.

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