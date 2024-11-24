Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: трое раненых, нападавшего ликвидировали
Воскресенье, 24 ноября 2024, 04:58
В результате стрельбы возле посольства Израиля в Иордании погиб нападавший и трое полицейских получили ранения.
Источник: Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и государственные СМИ
Детали: Издание отмечает, что полиция застрелила нападавшего, который обстрелял полицейский патруль в районе Рабия в Аммане.
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Расследование по этому поводу продолжается.
По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства, которое находится под усиленной охраной, после того, как раздались выстрелы.
По словам двух свидетелей, полиция и машины скорой помощи поспешили в район Рабия, где расположено посольство.
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Reuters добавляет, что в этом районе часто проходят антиизраильские митинги.