Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: трое раненых, нападавшего ликвидировали

В результате стрельбы возле посольства Израиля в Иордании погиб нападавший и трое полицейских получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и государственные СМИ

Детали: Издание отмечает, что полиция застрелила нападавшего, который обстрелял полицейский патруль в районе Рабия в Аммане.

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Расследование по этому поводу продолжается.

По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства, которое находится под усиленной охраной, после того, как раздались выстрелы.

По словам двух свидетелей, полиция и машины скорой помощи поспешили в район Рабия, где расположено посольство.

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Reuters добавляет, что в этом районе часто проходят антиизраильские митинги.