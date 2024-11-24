Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: трое раненых, нападавшего ликвидировали

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 04:58
Стрельба возле посольства Израиля в Иордании: трое раненых, нападавшего ликвидировали
фото: EPA

В результате стрельбы возле посольства Израиля в Иордании погиб нападавший и трое полицейских получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности и государственные СМИ

Детали: Издание отмечает, что полиция застрелила нападавшего, который обстрелял полицейский патруль в районе Рабия в Аммане.

Реклама:

Расследование по этому поводу продолжается.

По словам свидетелей, иорданская полиция оцепила территорию вблизи посольства, которое находится под усиленной охраной, после того, как раздались выстрелы.

По словам двух свидетелей, полиция и машины скорой помощи поспешили в район Рабия, где расположено посольство.

РЕКЛАМА:

Reuters добавляет, что в этом районе часто проходят антиизраильские митинги.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ

Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

Кабмин провел кадровые изменения: Шкрум назначил заместителем министра развития громад

В Днепре арестовали 19-летнего водителя BMW, который совершил ДТП, где погиб ребенок

Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО: сторонники внесли почти миллионный залог

Все новости...
Последние новости
02:03
БоксУоррен назвал стратегию, которая поможет Фьюри одолеть Усика
01:36
Каллас призвала ЕС выполнить обещания по военной помощи Украине
00:50
США и Германия не готовы предоставлять приглашение Украине в НАТО – СМИ
23:57
Мандзын первым в истории Украины наденет синий биб лучшего молодого биатлониста
23:55
обновляетсяРоссийские войска атакуют ударными беспилотниками
23:50
Награждение победителей Фестиваля-премии ГРА: рассказываем о новых тенденциях в украинском театре
23:43
Новости экономики 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"
23:38
Австрия дает 10 млн евро фонду Всемирного банка по поддержке Украины
23:32
Чай, но наркотик. Что такое кратом и почему его ограничили в Украине
23:20
Генштаб: Враг сосредотачивается на Покровском и Кураховском направлениях
Все новости...
Реклама:
Реклама: