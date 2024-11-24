Захисники відмінусували ще 1020 російських окупантів
Неділя, 24 листопада 2024, 07:40
За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1020 військових, 4 танки і 17 ББМ.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 730740 (+1020) осіб,
- танків ‒ 9423 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,
- артилерійських систем – 20765 (+5) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1) од,
- крилатих ракет ‒ 2764 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,
- спеціальної техніки ‒ 3679 (+1) од.