Захисники відмінусували ще 1020 російських окупантів

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1020 військових, 4 танки і 17 ББМ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:

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