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Захисники відмінусували ще 1020 російських окупантів

Ольга Глущенко Неділя, 24 листопада 2024, 07:40
Захисники відмінусували ще 1020 російських окупантів
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу російська армія у війні проти України втратила ще 1020 військових, 4 танки і 17 ББМ.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 730740 (+1020) осіб,
  • танків ‒ 9423 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19209 (+17) од,
  • артилерійських систем – 20765 (+5) од,
  • РСЗВ – 1254 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 1004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19366 (+1) од,
  • крилатих ракет ‒ 2764 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1  (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29864 (+14) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3679 (+1) од.

втрати у війніРосіявійна
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