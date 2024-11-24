Защитники отминусовали еще 1020 российских оккупантов

За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1020 военных, 4 танка и 17 ББМ.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:

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