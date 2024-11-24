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Защитники отминусовали еще 1020 российских оккупантов

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 07:40
Защитники отминусовали еще 1020 российских оккупантов
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки российская армия в войне против Украины потеряла еще 1020 военных, 4 танка и 17 ББМ.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 730740 (+1020) человек,
  • танков - 9423 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 19209 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 20765 (+5) ед,
  • РСЗО - 1254 (+0) ед,
  • средств ПВО - 1004 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 19366 (+1) ед,
  • крылатых ракет - 2764 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед,
  • специальной техники - 3679 (+1) ед.

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