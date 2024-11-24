Сили оборони атакували російську РЛС та два райони зосередження окупантів

За добу 23 листопада авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одну радіолокаційну станцію ворога.

Джерело: Генштаб

Деталі: Генштаб далі оцінює ситуацію на фронті як складну.

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За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області.

Нагадаємо: У суботу на фронті зафіксовано 224 бойових зіткнення, найбільш атак ворог здійснив на Покровському напрямку – 55, а також на Курахівському – 47.