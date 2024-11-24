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Сили оборони атакували російську РЛС та два райони зосередження окупантів

Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 08:55
Сили оборони атакували російську РЛС та два райони зосередження окупантів
фото: генштаб

За добу 23 листопада авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одну радіолокаційну станцію ворога.

Джерело: Генштаб

Деталі: Генштаб далі оцінює ситуацію на фронті як складну.

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За уточненою інформацією, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 800 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області.

Нагадаємо: У суботу на фронті зафіксовано 224 бойових зіткнення, найбільш атак ворог здійснив на Покровському напрямку – 55, а також на Курахівському – 47.

війнаЗбройні сили
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