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Силы обороны атаковали российские РЛС и два района сосредоточения оккупантов

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 08:55
Силы обороны атаковали российские РЛС и два района сосредоточения оккупантов
фото: генштаб

За сутки 23 ноября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, и одну радиолокационную станцию врага.

Источник: Генштаб

Детали: Генштаб дальше оценивает ситуацию на фронте как сложную.

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По уточненной информации, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 39 авиаударов, в частности, сбросил 53 КАБ. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 159 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 800 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области; Твердохлебово Луганской области; Григорьевка, Белогоровка, Часов Яр, Торецк, Нелиповка, Екатериновка, Иванополье, Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухая Балка, Дачное, Романовка, Улаклы, Константинополь, Великая Новоселка Донецкой области.

Напомним: В субботу на фронте зафиксировано 224 боевых столкновения, наиболее атак враг совершил на Покровском направлении – 55, а также на Кураховском – 47.

войнаВооруженные силы
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