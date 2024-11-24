Глава МО Німеччини: Європа стоїть перед довгостроковою загрозою

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що зараз Європа стоїть перед обличчям довгострокової загрози.

Джерело: Пісторіус, якого цитує Tagesschau, "Європейська правда"

Деталі: Міністр підкреслив, що розв’язана РФ війна проти України більше не є регіональною.

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За словами очільника німецького оборонного відомства, господар Кремля Володимир Путін "уже давно повністю перейшов на військову економіку".

За три місяці Росія виробляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський союз виробляє за рік, додав Пісторіус.

Він також зазначив, що у своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок".

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Пісторіус каже, що Путін уже вважає себе переможцем у війні проти українців.

Водночас гібридна війна з використанням дезінформації та фальшивих новин іде повним ходом, попередив німецький міністр.

"Наша безпека – крихкий актив", – сказав він.

Німеччина має прискорити темп і більше інвестувати у свій "військовий потенціал", резюмував глава Міноборони.

Раніше повідомляли, що уряд Німеччини до кінця року опублікує нову стратегію розвитку оборонної промисловості, яка має на меті скоротити бюрократію і прискорити виробництво озброєнь.

Сам Пісторіус у вересні заявляв, що Німеччина готова стати головною опорою стримування агресії Росії в Європі.