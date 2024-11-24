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Глава МО Германии: Европа стоит перед долгосрочной угрозой

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 09:44
Глава МО Германии: Европа стоит перед долгосрочной угрозой
фото: писториус в твиттер

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что сейчас Европа стоит перед лицом долгосрочной угрозы.

Источник: Писториус, которого цитирует Tagesschau, "Европейская правда"

Детали: Министр подчеркнул, что развязанная РФ война против Украины больше не является региональной.

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По словам главы немецкого оборонного ведомства, хозяин Кремля Владимир Путин "уже давно полностью перешел на военную экономику".

За три месяца Россия производит столько оружия и боеприпасов, сколько весь Европейский союз производит за год, добавил Писториус.

Он также отметил, что в своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок".

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Писториус говорит, что Путин уже считает себя победителем в войне против украинцев.

В то же время гибридная война с использованием дезинформации и фальшивых новостей идет полным ходом, предупредил немецкий министр.
"Наша безопасность – хрупкий актив", – сказал он.

Германия должна ускорить темп и больше инвестировать в свой "военный потенциал", резюмировал глава Минобороны.

Ранее сообщалось, что правительство Германии до конца года опубликует новую стратегию развития оборонной промышленности, которая имеет целью сократить бюрократию и ускорить производство вооружений.

Сам Писториус в сентябре заявлял, что Германия готова стать главной опорой сдерживания агрессии России в Европе.

Германиявойна
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