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Посол у Туреччині: Закриття проток завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв

Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 10:18
Посол у Туреччині: Закриття проток завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв
фото: боднар у twitter

Закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли відповідно до конвенції Монтре від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну завадило агресору використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій.

Джерело: посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Боднара: "Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли.

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Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі.

І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря".

Деталі: Дипломат також нагадав, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України. Наразі там діє транспортний безвіз для українських перевізників.

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ТуреччинавійнаРосіякораблі
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