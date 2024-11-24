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Посол в Турции: Закрытие проливов помешало России захватить Одессу и Николаев

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 10:18
Посол в Турции: Закрытие проливов помешало России захватить Одессу и Николаев
фото: боднар в twitter

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре с начала широкомасштабного вторжения России в Украину помешало агрессору использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий.

Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью "Укринформу"

Прямая речь Боднара: "Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы.

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Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море.

И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны были быть оккупированы в результате операций с моря".

Детали: Дипломат также напомнил, что Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины. Сейчас там действует транспортный безвиз для украинских перевозчиков.

ТурциявойнаРосcиякорабли
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