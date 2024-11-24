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Захисники уразили С-400 на Курщині

Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 11:03
Захисники уразили С-400 на Курщині
фото: риа новости

У ніч на 24 листопада підрозділи українських військ влучили в радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу "С-400" у Курській області.

Джерело: Генштаб

Деталі: Уточнюється, що українці завдали удару по позиціях зенітного ракетного дивізіону 1490 зенітного ракетного полку 6 армії РФ на території Курської області.

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Дослівно: "Слід зазначити, що вказаний підрозділ збройних сил РФ вів бойову роботу у режимі "земля-земля", тобто уражаючи наземні нерухомі цілі.

Під такі обстріли російських загарбників здебільшого потрапляють цивільні об’єкти та мирні мешканці населених пунктів у прифронтових регіонах України".

Курська область Збройні сили
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