Защитники поразили С-400 на Курщине

В ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400" в Курской области.

Источник: Генштаб

Детали: Уточняется, что украинцы нанесли удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

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Дословно: "Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины".