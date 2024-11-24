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Защитники поразили С-400 на Курщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 11:03
Защитники поразили С-400 на Курщине
фото: риа новости

В ночь на 24 ноября подразделения украинских войск попали в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса "С-400" в Курской области.

Источник: Генштаб

Детали: Уточняется, что украинцы нанесли удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии РФ на территории Курской области.

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Дословно: "Следует отметить, что указанное подразделение вооруженных сил РФ вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели.

Под такие обстрелы российских захватчиков в основном попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины".

Курская область Вооруженные силы
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