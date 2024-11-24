Миколаївські морпіхи відбили баггі-штурм ворога на Курщині: 20 двохсотих росіян – джерела

Миколаївські морські піхотинці успішно відбили чергову атаку ворога на Курщині в районі населеного пункту Зелений Шлях.

Джерело: відео 36 ОБрМП, джерела "Української правди в бригаді

Деталі: За даними УП, днями противник здійснив наступ кількома групами, пересуваючись на баггі. Завдяки ефективному застосуванню артилерії, FPV-дронів та скидів українські захисники відбити наступ.

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У результаті було знищено 11 ворожих баггі та автомобіль із десантом, 20 окупантів було вбито, ще 16 російських солдатів - поранено.

Співрозмовник УП зазначає, що на цьому напрямку противник також використовує інші засоби пересування, такі як мотоцикли та легкові автомобілі, які теж підлягають знищенню нашими силами.

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Пряма мова: "Попри зміну тактики та методів з боку ворога, незмінною залишається наша стійкість та опір".