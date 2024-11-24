Николаевские морпехи отбили багги-штурм врага на Курщине: 20 двухсотых россиян – источники

Николаевские морские пехотинцы успешно отбили очередную атаку врага на Курщине в районе населенного пункта Зеленый Шлях.

Источник: видео 36 ОБрМП, источники "Украинской правды в бригаде

Детали: По данным УП, на днях противник совершил наступление несколькими группами, передвигаясь на багги. Благодаря эффективному применению артиллерии, FPV-дронов и сбросов украинские защитники отразили наступление.

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В результате было уничтожено 11 вражеских багги и автомобиль с десантом, 20 оккупантов были убиты, еще 16 российских солдат - ранены.

Собеседник УП отмечает, что на этом направлении противник также использует другие средства передвижения, такие как мотоциклы и легковые автомобили, которые тоже подлежат уничтожению нашими силами.

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Прямая речь: "Несмотря на изменение тактики и методов со стороны врага, неизменной остается наша устойчивость и сопротивление".