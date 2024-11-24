Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РНБО: Співробітники посольств європейських країн не покидали Україну

Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 13:18
РНБО: Співробітники посольств європейських країн не покидали Україну
фото: РНБО

Рада Нацбезпеки й оборони спростувала інформацію російської пропаганди про те, що співробітники посольств низки країн виїхали з України у листопаді 2024 року.

Джерело: РНБО

Деталі: Днями російська пропаганда оприлюднила інформацію, нібито співробітники американського, британського, французького та німецького посольств виїхали за межі України.

Реклама:

За словами пропагандистів, більшість з них перебувають у Польщі, інші поїхали у свої країни.

Дослівно РНБО: "Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності".

РНБОдипломатичні відносинипропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек НАТО: Всі системи ППО, які можуть бути надані Україні – будуть надані

Ексзаступника голови Вищого госпсуду Ємельянова відправили під арешт без застави

Трамп може призначити главою Пентагону губернатора Флориди – ЗМІ

У російському полоні загинув мер Дніпрорудного, якого окупанти викрали на початку війни

Республіканці в Сенаті розділились щодо кандидата від Трампа на посаду глави Пентагону – ЗМІ

Опозиція Південної Кореї планує звинуватити президента у держзраді – ЗМІ

Усі новини...
РНБО
Зеленський заявив, що закон про мобілізацію треба "коригувати" й прокоментував цифри
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств
Ефектність vs ефективність: ліквідувати чи реформувати МСЕК?
Останні новини
11:12
МЗС Чехії закликало громадян країни у Південній Кореї уникати масових заходів
11:08
Україна підписала першу кредитну угоду щодо 50 мільярдів доларів від G7
11:07
фотоЧерез дронову атаку на Вінничині та Чернігівщині палали будинки, авто та господарські споруди
10:59
фото Україна отримала від США генератори для прикордонних пунктів із Молдовою та Румунією
10:42
Корейські акції падають, вона відновлюється після короткого воєнного стану
10:40
футбол"Олександрія" – "Динамо". Анонс матчу лідерів чемпіонату України
10:28
фотоУкраїна отримає два протимінні кораблі від Нідерландів
10:24
Генсек НАТО: Всі системи ППО, які можуть бути надані Україні – будуть надані
10:21
Росс Янг: складаний iPhone може відновити інтерес до ринку складаних смартфонів
10:19
У Литві фіксують зменшення кількості громадян РФ, Білорусі та України, які проживають в країні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: