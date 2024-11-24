РНБО: Співробітники посольств європейських країн не покидали Україну
Неділя, 24 листопада 2024, 13:18
Рада Нацбезпеки й оборони спростувала інформацію російської пропаганди про те, що співробітники посольств низки країн виїхали з України у листопаді 2024 року.
Джерело: РНБО
Деталі: Днями російська пропаганда оприлюднила інформацію, нібито співробітники американського, британського, французького та німецького посольств виїхали за межі України.
Реклама:
За словами пропагандистів, більшість з них перебувають у Польщі, інші поїхали у свої країни.
Дослівно РНБО: "Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності".