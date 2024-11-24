РНБО: Співробітники посольств європейських країн не покидали Україну

Рада Нацбезпеки й оборони спростувала інформацію російської пропаганди про те, що співробітники посольств низки країн виїхали з України у листопаді 2024 року.

Джерело: РНБО

Деталі: Днями російська пропаганда оприлюднила інформацію, нібито співробітники американського, британського, французького та німецького посольств виїхали за межі України.

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За словами пропагандистів, більшість з них перебувають у Польщі, інші поїхали у свої країни.

Дослівно РНБО: "Інформація про те, що співробітники посольств США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також представники Бельгії, Нідерландів і скандинавських країн виїхали за межі України, не відповідає дійсності".