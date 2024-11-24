СНБО: Сотрудники посольств европейских стран не покидали Украину
Воскресенье, 24 ноября 2024, 13:18
Совет Нацбезопасности и обороны опроверг информацию российской пропаганды, что сотрудники посольств ряда стран выехали из Украины в ноябре 2024 года.
Источник: СНБО
Детали: На днях российская пропаганда обнародовала информацию, якобы сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины.
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По словам пропагандистов, большинство из них находятся в Польше, другие поехали в свои страны.
Дословно СНБО: "Информация, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран выехали за пределы Украины, не соответствует действительности".