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Експрезидентка Тайваню: Україна більше потребує зброї від США, ніж Тайбей

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 14:25
Експрезидентка Тайваню: Україна більше потребує зброї від США, ніж Тайбей
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Колишня президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що в найближчому майбутньому США повинні віддати перевагу допомозі Україні зброєю, а не Тайваню.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Цай Інвень наголосила, що "США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям". "У нас (Тайваню) ще є час", – сказала вона.

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"Перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії", – переконана колишня президентка Тайваню, маючи на увазі, що військова підтримка Києва з боку США допоможе стримати Китай від нападу на Тайвань.

Китай розглядає Тайвань як свою власну територію, й зберігаються побоювання, що він спробує повернути під свій контроль острів силою. США є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, попри відсутність офіційного дипломатичного визнання. 

Нещодавно командувач Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США адмірал Семюел Папаро визнав, що допомога Україні та Ізраїлю почала напружувати здатність американських військових підготуватися до потенційного конфлікту в Азії. 

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Як повідомлялося, Європа закликає адміністрацію Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї, а допомога Європи для української армії була не меншою.

ТайваньСШАдопомога Українізброя
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