Експрезидентка Тайваню: Україна більше потребує зброї від США, ніж Тайбей
Колишня президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що в найближчому майбутньому США повинні віддати перевагу допомозі Україні зброєю, а не Тайваню.
Джерело: Politico, "Європейська правда"
Деталі: Цай Інвень наголосила, що "США повинні зробити все можливе, щоб допомогти українцям". "У нас (Тайваню) ще є час", – сказала вона.
"Перемога України стане найефективнішим стримуючим фактором для майбутньої агресії", – переконана колишня президентка Тайваню, маючи на увазі, що військова підтримка Києва з боку США допоможе стримати Китай від нападу на Тайвань.
Китай розглядає Тайвань як свою власну територію, й зберігаються побоювання, що він спробує повернути під свій контроль острів силою. США є найважливішим міжнародним прихильником Тайваню і постачальником зброї, попри відсутність офіційного дипломатичного визнання.
Нещодавно командувач Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США адмірал Семюел Папаро визнав, що допомога Україні та Ізраїлю почала напружувати здатність американських військових підготуватися до потенційного конфлікту в Азії.
Як повідомлялося, Європа закликає адміністрацію Байдена посилити американську підтримку України, щоб максимально зміцнити позиції Києва до інавгурації Дональда Трампа у січні.
Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї, а допомога Європи для української армії була не меншою.