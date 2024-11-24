Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-президент Тайваня: Украина больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 14:25
Экс-президент Тайваня: Украина больше нуждается в оружии от США, чем Тайбэй
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь считает, что в ближайшем будущем США должны отдать предпочтение помощи Украине оружием, а не Тайваню.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Цай Инвэнь подчеркнула, что "США должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам". "У нас (Тайваня) еще есть время", – сказала она.

Реклама:

"Победа Украины станет эффективным сдерживающим фактором для будущей агрессии", – убеждена бывший президент Тайваня, имея в виду, что военная поддержка Киева со стороны США поможет сдержать Китай от нападения на Тайвань.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, и сохраняются опасения, что он попытается вернуть под свой контроль остров силой. США являются важнейшим международным сторонником Тайваня и поставщиком оружия, несмотря на отсутствие официального дипломатического признания.

Недавно командующий Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США адмирал Сэмюэл Папаро признал, что помощь Украине и Израилю начала напрягать способность американских военных подготовиться к потенциальному конфликту в Азии.

РЕКЛАМА:

Как сообщалось, Европа призывает администрацию Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до инаугурации Дональда Трампа в январе.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия, а помощь Европы для украинской армии была не меньше.

ТайваньСШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генсек НАТО: Все системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены

Экс-заместителя главы Высшего хозсуда Емельянова отправили под арест без залога

Трамп может назначить главой Пентагона губернатора Флориды – СМИ

В российском плену погиб мэр Днепрорудного, которого оккупанты похитили в начале войны

Республиканцы в Сенате разделились относительно кандидата от Трампа на должность главы Пентагона – СМИ

Оппозиция Южной Кореи планирует обвинить президента в госизмене – СМИ

Все новости...
Тайвань
Forbes: Почти треть сил ПВО Украины составляют ЗРК HAWK, которые передал Тайвань
Правительство Тайваня "осторожно" поздравило Трампа с избранием
В Пентагоне прокомментировали масштабные военные учения Китая вблизи Тайваня
Последние новости
12:08
СМИ узнали о ряде кандидатов Трампа на должность главы Пентагона
12:07
Без ошибок написал один человек: объявили результаты Радиодиктанта 2024
12:06
В России из-за обвала рубля резко подорожают импортные продукты: чай, кофе и тропические фрукты
11:56
МИД Чехии: Россия может стоять за сотней подозрительных инцидентов в Европе
11:54
Верховный суд подтвердил приговор двум экс-"беркутовцам", которые избили евромайдановца
11:54
Глава МИД Британии считает, что "рука России" присутствует во многих мировых конфликтах
11:52
Банки обновили курс валют на среду: сколько стоят доллар и евро
11:46
Украина получит от Дании 6 млн евро на восстановление поврежденной энергетики  
11:41
Украинский призер Олимпиады-2024 и его тренер могут сменить гражданство – СМИ
11:28
Таскали по полю беременную самку кабана: против агроработников в Тернопольской области открыли дело
Все новости...
Реклама:
Реклама: