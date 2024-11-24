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РФ обманом завербувала сотні єменців на війну в Україні - FT

Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 15:03
РФ обманом завербувала сотні єменців на війну в Україні - FT
російські військові, ілюстративне фото: тасс

РФ обманом завербувала кілька сотень єменців для війни в Україні, обіцяючи їм роботу з високою оплатою і громадянство РФ.

Джерело: Financial Times, DW

Деталі: За даними видання, коли громадяни Ємену прибули в Росію, їх примусово включили до складу армії і відправили на фронт в Україну.

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Вербування рекрутів відбувалося за допомогою зареєстрованої в Омані фірми, пов'язаної з єменськими хуситами, йдеться в публікації.

Видання публікує документ, датований 3 липня і підписаний начальником центру з набору контрактників у Нижньому Новгороді, який може бути контрактом.

Стверджується, що таким чином було завербовано щонайменше 200 осіб.

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Вважається, що вербування найманців було організовано хуситами в рамках їхніх зусиль із налагодження зв'язків із Москвою.

РосіяЄмен мобілізаціянайманці
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