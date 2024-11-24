РФ обманом завербовала сотни йеменцев на войну в Украине – FT

РФ обманом завербовала несколько сотен йеменцев для войны в Украине, обещая им работу с высокой оплатой и гражданство РФ.

Источник: Financial Times, DW

Детали: По данным издания, когда граждане Емена прибыли в Россию, их принудительно включили в состав армии и отправили на фронт в Украину.

Реклама:

Вербовка рекрутов проходила при помощи зарегистрированной в Омане фирмы, связанной с йеменскими хуситами, сказано в публикации.

Издание публикует документ, датированный 3 июля и подписан начальником центра по набору контрактников в Нижнем Новгороде, который может быть контрактом.

Утверждается, что таким образом были завербованы не менее 200 человек.

РЕКЛАМА:

Считается, что вербовка наемников была организована хуситами в рамках их усилий по налаживанию связей с Москвой.