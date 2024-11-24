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Росія атакує безпілотниками, тривога у Києві та в багатьох областях

Роман ПетренкоНеділя, 24 листопада 2024, 15:34
Росія атакує безпілотниками, тривога у Києві та в багатьох областях
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Вдень 24 листопада у Києві оголосили тривогу через загрозу безпілотників. У більшості областей вона вже триває декілька годин.

Джерело: Alerts, Повітряні сили

Деталі: За даними військових, проліт БПЛА зафіксували у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

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Також РФ скидає авіабомби на Донеччину.

Нагадаємо: Протиповітряною обороною з ночі на ранок 24 листопада збито 50 ворожих безпілотників.

Повітряні сили ЗСУППО
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