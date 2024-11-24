Росія атакує безпілотниками, тривога у Києві та в багатьох областях
Неділя, 24 листопада 2024, 15:34
Вдень 24 листопада у Києві оголосили тривогу через загрозу безпілотників. У більшості областей вона вже триває декілька годин.
Джерело: Alerts, Повітряні сили
Деталі: За даними військових, проліт БПЛА зафіксували у Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.
Реклама:
Також РФ скидає авіабомби на Донеччину.
Нагадаємо: Протиповітряною обороною з ночі на ранок 24 листопада збито 50 ворожих безпілотників.