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Россия атакует беспилотниками, тревога в Киеве и во многих областях

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 15:34
Россия атакует беспилотниками, тревога в Киеве и во многих областях
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Днем 24 ноября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы беспилотников. В большинстве областей она уже длится несколько часов.

Источник: Alerts, Воздушные силы

Детали: По данным военных, пролет БПЛА зафиксировали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях.

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Также РФ сбрасывает авиабомбы в Донецкую область.

Напомним: Противовоздушной обороной с ночи на утро 24 ноября сбито 50 вражеских беспилотников.

Воздушные силы ВСУПВО
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