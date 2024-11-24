Россия атакует беспилотниками, тревога в Киеве и во многих областях
Воскресенье, 24 ноября 2024, 15:34
Днем 24 ноября в Киеве объявили тревогу из-за угрозы беспилотников. В большинстве областей она уже длится несколько часов.
Источник: Alerts, Воздушные силы
Детали: По данным военных, пролет БПЛА зафиксировали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Черниговской областях.
Реклама:
Также РФ сбрасывает авиабомбы в Донецкую область.
Напомним: Противовоздушной обороной с ночи на утро 24 ноября сбито 50 вражеских беспилотников.