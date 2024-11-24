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У Торецьку росіяни цинічно розстріляли цивільних

Валентина РоманенкоНеділя, 24 листопада 2024, 15:39
У Торецьку росіяни цинічно розстріляли цивільних
Торецьк на мапі Deep State

На Донеччині у Торецьку російські військові вбили двох та поранили одного цивільного.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, о 18:00 21 листопада, представники армії держави-агресора вкотре цинічно порушили норми міжнародного гуманітарного права.

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Військовослужбовці РФ увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі міста Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї, в результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

Донецька областьвоєнні злочиниРосія
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