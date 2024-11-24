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В Торецке россияне цинично расстреляли гражданских

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 ноября 2024, 15:39
В Торецке россияне цинично расстреляли гражданских
Торецк на карте Deep State

В Торецке Донецкой области российские военные убили двух и ранили одного гражданского.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, в 18:00 21 ноября, представители армии государства-агрессора в очередной раз цинично нарушили нормы международного гуманитарного права.

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Военнослужащие РФ вошли в одну из квартир в жилом квартале города Торецк, где находились трое гражданских. Оккупанты умышленно открыли по ним огонь из автоматического оружия, в результате чего двое местных жительниц погибли на месте. Мужчина, который находился рядом с ними, получил ранения, переломы плеча и ключицы.

Донецкая областьвоенные преступленияРосcия
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